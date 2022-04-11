شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب موسيماني بتصحيح أخطاء مباراة المصرى قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لهجوم شرس من كثيرين فى القلعة الحمراء عقب خسارة الفريق من المصرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما السبت، بالجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز .

ووجه كثيرون فى الأهلي سهام النقد نحو المدير الفني واتهموه بالفشل فى إدارة بعض المباريات، ومنها لقاء المصرى، وحمّلوه سبب الخسارة من الفريق البورسعيدي بسبب التشكيل الخاطئ الذى بدأ به المباراة وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين أصحاب المستوى السيئ طوال الفترة الماضية، وأبرزهم بيرسي تاو وميكيسوني وأيمن أشرف.

كما أن موسيماني فشل فى تحسين مستوى أفشة ومحمد شريف ومعلول منذ فترة طويلة، بجانب عدم استغلال قدرات ومهارات أحد عبد القادر بالشكل الأمثل.

وطالب مسئولون فى الأهلي موسيماني بتصحيح أخطائه وأخطاء لاعبيه قبل مباراتي الرجاء المغربي يومى 16 و22 أبريل الجاري فى ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الخصم سيكون قوياً وشرساً هذه المرة.