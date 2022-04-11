لاعب المصري يوضح لمصراوي أهمية الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى هيثم العيوني، لاعب المصري البورسعيدي، أن الفوز الذي حققه فريقه على الأهلي في دوري we جاء في توقيت مهم، مشيرا لصعوبة المنافسة في الدوري.

العيوني سجل هدفا قاد به المصري للفوز على الأهلي بهدف دون رد (السبت) في الجولة 13 من دوري we المصري.

وقال اللاعب التونسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "سجلت هدفي في مرمى الاهلي بتوقيت مناسب، كنا نحتاج لهذا الفوز من أجل رفع المعنويات سواء في مسابقة الدوري أو الكونفدرالية الأفريقية، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في إحراز أهداف أكثر".

وأضاف: "الفوز على الأهلي مهم نظرا لأنه يأتي قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية، وأتمنى أن نكون موفقين يوم الأحد وأن نصل إلى أبعد مدى بالمسابقة".

وتابع: "عندما أتيت إلى مصر ساعدني زملائي بالفريق على الانسجام سريعا، ولم أواجه أي صعوبة في ذلك".

وأتم: "المباريات في الدوري المصري كلها تشبه بعضها، لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف، لا بد أن اكون في كامل تركيزي في كل المواجهات، وهدفي مع المصري إنهاء الموسم بالمربع الذهبي وحصد لقب الكونفدرالية".