شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. محمد عمارة ظهير أيسر أذهل الألمان وحصد لقب الأفضل 6 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".. مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، ونتحدث فى هذا اليوم عن محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق.

محمد عمارة من مواليد 10 من شهر يونيو موسم 1974، ولد بمدينة الدقهلية يلعب فى مركز الظهير الأيسر ولعب لأندية بلدية المحلة قبل الانتقال إلى النادى الأهلى والدورى الألماني.

التحق محمد عمار بالنادى الأهلى فى يوليو 1996 من نادى بلدية المحلة نقلة كبيرة جدا فى مشواره لأنه انتقل إلى الأهلى عقب انتهاء موسم 1995 – 1996، وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى حين أنهى بلدية المحلة الدورى فى المركز الـ11.

بداية الاحتراف

انضم بعدها محمد عمارة إلى نادى هانزا روستوك الألمانى فى مطلع عام 1999 من النادى الأهلي، واستمر فيه 3 مواسم ونصف الموسم، حيث اختير أفضل ظهير أيسر فى الشهر فى بطولة الدورى الألمانى 6 مرات، كما وضعه ناديه الألمانى ضمن أفضل 100 لاعب فى تاريخ الفريق.

العودة للأهلى

عاد من جديد محمد عمارة إلى الأهلى فى يوليو 2002، وخاض معه فى موسمين ونصف الموسم 24 مباراة، ولم يسجل كما هى العادة، ولكنه صنع 5 أهداف.

وحقق محمد عمارة مع الأهلى 5 ألقاب ببطولة الدورى وكأس مصر فى موسم 2002 – 2003، وكأس السوبر المصرى عام 2003، كما اختير أفضل ظهير أيسر فى مصر 3 سنوات متتالية، وختم مشواره كلاعب فى موسم 2004 – 2005 بصفوف المصري، ولم يلعب سوى مباراة واحدة ثم أعلن اعتزاله نهائيا.

وشارك محمد عمارة مع المنتخب فى 40 مباراة أحرز خلالها هدفا وحيداً، كما أنه أحد أعضاء الفراعنة الحائز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو 1998، وصنع هدفا فى 5 مباريات، واختير فى هذه البطولة أفضل ظهير أيسر.