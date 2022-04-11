شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على مازيمبى بـ15 مليون يورو قبل ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي بيراميدز تحدياً جديداً عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي، مساء الأحد المقبل 17 أبريل الجاري، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما سيكون لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر في الكونغو.

وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليوناً و950 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمازيمبي 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق بيراميدز على الفريق الكونغولي بحوالي 15 مليون يورو.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.