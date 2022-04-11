شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. أحمد سيد زيزو يمنح الزمالك فوزاً مهماً على طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على "الخليج 365".

صاحب هدف اليوم هو أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى قاد الأبيض لريمونتادا أمام طنطا بعد تأخر الزمالك بهدفين مقابل هدف، ونحج محمد أوناجم فى إحراز هدف التعادل للأبيض ليمهد الطريق أمام البديل أحمد سيد زيزو ليطلق رصاصة الرحمة على أبناء السيد البدوى فى الوقت القاتل.

أحرز عمر السعيد هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يحرز وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45، وسجل وليد عادل الهدف الثانى لأبناء السيد البدوى من ضربة جزاء فى الدقيقة 69، وأحرز محمد أوناجم لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 87.

وجاء الإنقاذ فى الدقيقة الـ92 للزمالك بهدف قاتل، من انطلاقة رائعة من مصطفى فتحى ثم تصويبة اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى أوباما الذى سدد لكنها اصطدمت بالدفاع مجددا ليتابعها بنشرقى ويتصدى لها على فرج، لكنها وجدت أحمد سيد "زيزو" يكملها فى المرمى الخالى مسجلا هدف الفوز القاتل.

وضم تشكيل الزمالك أمام طنطا كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر.

خط الهجوم: عمر السعيد.