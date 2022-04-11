تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022 عدة مباريات هامة في دوري أبطال آسيا.



يصطدم القوة الجوية العراقي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، بنظيره مومبابي سيتي الهندي.

موعد المباراة هو 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة القوة الجوية ومومباي سيتي عبر قناة SSCداخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

كما يستقبل الهلال السعودي نظيره الريان القطري، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة الريان والهلال عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

وفي نفس الجولة، يلتقي فريق الوحدات الأردني بنظيره ناساف كارشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة ناساف كارشي والوحدات عبر قناة SSCداخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة مرتقبة في دوري أبطال آسيا، تجمع الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي.

وستُلعب المباراة في تمام الساعة 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة الشباب والجزيرة عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

كما يلتقي فريق السد القطري بنظيره الفيصلي السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة الفيصلي والسد عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة مرتقبة بين الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.

وتنطلق المباراة في تمام 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع مباراة الشارقة والاستقلال عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، وأبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.