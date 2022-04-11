شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس دخول معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقي موسيمانى، المدير الفني للأهلي ، فكرة دخول فريقه معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل مواجهة الرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجايبة فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالمغرب المقرر له 22 أبريل الجارى.

ويتطلع الجهاز الفني لعلاج أخطاء مباراة المصرى الأخيرة فى الدوري الممتاز التى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

ويترقب الاهلى رد الجهات الأمنية على حضور جماهير المارد الأحمر بالسعة الكاملة فى مباراة الرجاء المغربى، حيث أرسلت إدارة النادى خطابًا لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء للتحدث مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أى عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.