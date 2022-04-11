شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخطط للقفز على قمة الدورى من بوابة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.

وأصبح الترتيب في الدورى كالتالي.. الأهلي فى الصدارة بـ 31 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس النقاط بعد خوض 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.

وأعرب فيريرا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاصة، موضحا أن اللقاء كان بمثابة مباراتين مختلفتين، الشوط الأول كان 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، في حين أن الشوط الثاني كان مختلفاً بعد طرد بن شرقي، قائلا، "لاعبو الزمالك كانوا أقوياء ذهنيا مع فريق يقدم كرة صعبة وجيد في الكرات العالية، وعانينا في القاء مثلما عانينا في المباراة السابقة، والمهم هو تحقيق الفوز خاصة وأن الفريق استكمل اللقاء منقوصا بعد طرد بن شرقي".

وفيما يخص إهدار زيزو لركلة الجزاء قال الخواجة البرتغالى، "زيزو يلعب ركلات الجزاء بشكل جيد حتى إذا أخفق لكنه مميز فيها وإذا احتسبت لنا ركلات جزاء أخرى سيكون زيزو هو المسدد.. لا أعلم لماذا نلعب 3 مباريات متتالية وبعدها فترة توقف طويلة، ونحن مجبرون على ذلك، وواجهنا منافسا حصل على فترة راحة طويلة، وسنحاول عمل استشفاء للاعبين استعدادا للمباراة المقبلة".

وأضاف المدير الفني، "الحالة الذهنية لدينا جيدة ونحاول نستمد خطورتنا من الهدف الذي نسعى له، لا يوجد لدي لاعب مفضل، والكل سواسية، وسنفتقد بن شرقي في المباراة المقبلة، ولكننا سنعمل على توفير البديل ونحاول أن تكون فريق قوي ونمتلك لاعبين جاهزين دائما".

وتابع فيريرا، "هناك مباريات كثيرة متبقية على نهاية الدوري كي نتحدث عن المنافسة على الدوري، ولكن خسارة الأهلي اليوم تمنحنا دافعا ولكنها لم تضعنا في المركز الأول، وسنرى أفضل طريقة وأفضل شكل خططي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".