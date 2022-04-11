شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم خطة تعويض بن شرقى فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ورسم المدير الفني ملامح الخطة التي سيخوض بها المباراة، خاصة فى ظل غياب أشرف بن شرقى بسبب الإيقاف لمباراتين عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة مصر المقاصة، وهناك خياران أمام فيريرا لتعويض غياب بن شرقى، ومن المتوقع أن يعتمد على الإيفوارى رزاق سيسيه أو الصاعد سيد نيمار والذى يثق فى إمكانياته.
وتنص اللوائح على إيقاف اللاعب مباراتين حال تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، الأمر الذى سيؤدى لغياب بن شرقى عن مواجهتى فاركو والاتحاد السكندرى المقبلتين.
وواصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف دون مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة الـ13 للدورى.
أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .