شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم خطة تعويض بن شرقى فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورسم المدير الفني ملامح الخطة التي سيخوض بها المباراة، خاصة فى ظل غياب أشرف بن شرقى بسبب الإيقاف لمباراتين عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة مصر المقاصة، وهناك خياران أمام فيريرا لتعويض غياب بن شرقى، ومن المتوقع أن يعتمد على الإيفوارى رزاق سيسيه أو الصاعد سيد نيمار والذى يثق فى إمكانياته.

وتنص اللوائح على إيقاف اللاعب مباراتين حال تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، الأمر الذى سيؤدى لغياب بن شرقى عن مواجهتى فاركو والاتحاد السكندرى المقبلتين.