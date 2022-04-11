شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يواجه الأردن وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة النسائية، اليوم الإثنين نظيره الأردني، ضمن منافسات الدورة الودية الدولية المقامة حاليًا بالأردن، وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة الهند وخسر بهدف نظيف، فى لقاء شهد أخطاء تحكيمية فادحة.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، على إلقاء محاضرات يومية بالفيديو علي اللاعبات من أجل شرح نقاط القوة والضعف في المنتخب الأردني، حيث يمتلك المنتخب رغبة قوية للفوز في المباراة اليوم لتحقيق الهدف من المشاركة في الدورة وهو تحسين التصنيف الدولي لمنتخب الكرة النسائية.

ويترأس بعثة منتخب الكرة النسائية في الأردن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، وتضم قائمة اللاعبات كلا من ، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، انجي عطية "كابتن المنتخب"، شروق سيد، بسنت عبد العزيز، مرفت فاروق، إيمان حسن، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم، وسالي منصور، ندا الغريب، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما ، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و الدكتورة إيمان كمال طبيب ، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.