شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. أفشة يواسى طفلا "زملكاويا".. ويقبل رأس مشجع من ذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

رصدت الكاميرات لقطة إنسانية رائعة من محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى، أثناء تقبيله رأس أحد جماهير الفريق من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ونشر النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" صورة لمحمد مجدى أفشة أثناء تقبيله رأس أحد المشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، معلقا عليها: "أسرة واحدة".

أفشة والطفل الزملكاوى

ظهر محمد مجدى أفشة مع أحد أبناء قطاع الناشئين بنادى الزمالك، من حاملى الكرات خارج الملعب، وذلك خلال مباراة الأهلى والزمالك التى جمعت القطبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5/3.

وكانت الكاميرات قد أظهرت أحد حاملى الكرات المنتمين للزمالك باكياً عقب انتهاء اللقاء، حيث توجه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى إلى الطفل وقام بمواساته عقب خسارة فريقه ومنحه قميصه الذى لعب به المباراة فى لقطة تنم عن الروح الرياضية.