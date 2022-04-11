شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا مساء اليوم، الاثنين، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن فاركو في مباراة الزمالك سيف تيرى وعمرو جمال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.

ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 5 مواجهات وتلقى ستة هزائم وحقق تعادلين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف ، ويسعى الفريق البرتقالى لتكرار إنجازه بالفوز على الزمالك بعدما فاز على الفريق الأبيض لأول مرة في تاريخه ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.