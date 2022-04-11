شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كرة القدم.. تخفيض الدهون فى الجسم وتحسين مهارات التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى كرة القدم والتى تعد اللعبة الشعبية الأولى التى يحبها الصغار والكبار والسيدات والمسنون، خاصة أن متابعتها قوية جدا.

1- زيادة القدرات الدماغية .

2- تحسين مهارات التركيز .

3- زيادة قوة العضلات .

4- خفض الدهون فى الجسم .

5- زفع كفاءة الجهاز التنفسى .

6- تحسين صحة القلب و الأوعية الدموية .



7- زيادة الثقة بالنفس .