الإسماعيلى يواجه منتخب السويس اليوم استعداداً لعودة الدورى

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم مباراة ودية مساء اليوم، الاثنين مع فريق منتخب السويس على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي بينما سيلاقي في اللقاء الثاني فريق تليفونات بني سويف غداً الثلاثاء

وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية قد قررت تأجيل ديربي القنال بين الإسماعيلي والمصري نظرًا لارتباط الأخير بالمشاركات القارية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر إقامة المباراتين الوديتين يومي الأحد والأربعاء قبل أن يقوم الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، بإجراء بعض التعديلات علي برنامجه الإعدادي قبل استعدادًا للمسابقة المحلية.

ويتطلع الجهاز الفني للدراويش، من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض أول مباراة عقب إستئناف المسابقة المحلية ضد إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الجارى على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.