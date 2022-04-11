شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب السويس اليوم استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وكانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية قد قررت تأجيل ديربي القنال بين الإسماعيلي والمصري نظرًا لارتباط الأخير بالمشاركات القارية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان من المقرر إقامة المباراتين الوديتين يومي الأحد والأربعاء قبل أن يقوم الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، بإجراء بعض التعديلات علي برنامجه الإعدادي قبل استعدادًا للمسابقة المحلية.
ويتطلع الجهاز الفني للدراويش، من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.
والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض أول مباراة عقب إستئناف المسابقة المحلية ضد إيسترن كومباني يوم 18 أبريل الجارى على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.