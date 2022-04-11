شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الفار يهدى الزمالك كأس مصر 1938 على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1938 توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر الرابع فى تاريخه على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعد خوض مباراة فاصلة حسمها الأبيض بهدف نظيف.

فى البداية تعادل الزمالك مع الأهلي فى نهائي كأس مصر 1938 بهدف لكل فريق يوم 14 مايو، ليتم إقامة مباراة فاصلة بين الناديين يوم 2 ديسمبر.

خاض الزمالك اللقاء الفاصل والحاسم أمام الأهلي بتشكيل يضم كلا من: يحيي إمام وإبراهيم نجم الدين وإبراهيم حليم وحسن الفار وعمر شندي وحسين لبيب ومحمد لطيف ومحمد حسن حلمي ومصطفي كامل طه ومختار حافظ زقلط.

بينما خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حسن ذهني والوحش ومراد فهمي ومصطفي العلواني "الكسار" وحسين الفار ومصطفي لطيف وعبد الكريم صقر وصالح الصواف وحسين مدكور وعبد المجيد العشري.

ونجح الزمالك فى حسم اللقاء والتتويج باللقب بعد الفوز بهدف وحيد وكان ذاتي حيث سجل هدف اللقاء الوحيد حسين الفار لاعب الأهلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 30، وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد فؤاد حافظ حكم الساحة.