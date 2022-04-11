شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الكونفدرالية.. نهضة بركان يتفوق على المصرى بـ 1.5 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تجمع بين المصرى وضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

ويتفوق نهضة بركان على النادى المصري فى القيمة التسويقية بحوالي مليون و450 ألف يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المغربى 8 ملايين و650 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة المصرى 7 ملايين و200 ألف يورو.