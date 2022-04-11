شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. فايلر يقود الأحمر للتتويج بلقب السوبر الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن بطولة السوبر المصري والتى أقيمت يوم 20 سبتمبر 2019، وتوج الأهلى بلقبها بعد فوزه على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3-2، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليحصد المارد الأحمر لقبه رقم 11 فى تاريخه ببطولة السوبر.

سجل أهداف الأهلي في هذه المباراة كل من: جونيور أجايى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 48 من الشوط الثانى للأهلي.. ومحمود علاء " هدفين" فى الدقيقتين 64 و78 للزمالك.

وكان السويسري رينيه فايلر يقود الأهلي وقتها وقادها لتحقيق بطولة في أول مباراة محلية تحت قيادة المدرب السويسري والذي تولى المهمة خلفا للاورجوياني مارتن لاسارتي.