اتحاد الكرة: كيروش تنازل عن شرط جزائي في عقده بـ18 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تنازل عن شرط جزائي في عقده يُقدر بقيمة 18 مليون جنيه.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن رحيل كارلوس كيروش من تدريب منتخب مصر بالتراضي بين الطرفين.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر قرار لجنة الانضباط يوم 21 إبريل وملف مصر قوي للغاية وأجهزة الدولة تضغط حول هذا الملف، وان شاء الله القرار يكون في صالحنا، وإذا لم يكن كذلك سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية، لأن الحق في صالح المنتخب المصري، ونتابع باستمرار الوضع ومستجداته، وطلبنا تفريغ الكاميرات بالملعب وخارجه والحديث الذي دار بين حكام تقنية الفيديو وحكم الساحة بشأن حالة الطرد التي كانت ضد عمر جابر".

وأضاف" هناك اجتهادات حدثت خلال الفترة الماضية حول الطلبات التي قدمها كارلوس كيروش وهذا لم يحدث تماماً، وأثني عليه في شيء أخر وهو أن عقده ممتد حتى 31 ديسمبر وإذا أنهيت التعاقد معه في الفترة الحالية دون رغبته يجب أن تدفع له شرط جزائي يُقدر بـ18 مليون جنيه، ولكنه قرر التنازل عن الشرط الجزائي ويجب أن نشكره عليه".

وتابع: "عقد كيروش كان ينص على أن ينتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري، وأنه في حالة صعوده لكأس العالم وقررنا أن يرحل يجب علينا أن ندفع له 3 أضعاف المتبقي من عقده يعني 27 شهر".

واختتم الكومي: "وإذا قررت أن يرحل في حالة عدم صعوده لكأس العالم تدفع له بما يقدر مرة ونصف من المتبقي من عقده يعني 13 شهر، ولكنه تنازل وقال أنه لا يوجد شرط جزائي بيننا وأن هناك علاقة حب وتراضي تربطه بنا".