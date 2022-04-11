الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرّب

تواصلت إدارة أحد أندية دوري المحترفين مع مدرب سبق له العمل في الدوري السعودي، لتولّي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، بعدما استقرت على عدم تجديد عقد المدرب الحالي، إذ تسعى الإدارة للاتفاق على التفاصيل المادية مع المدرب الجديد.

المنتخب

ذكرت قناة الشارقة الرياضية، أن اتحاد الكرة يدرس تغيير موعد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، لتقام نهاية مايو المقبل بدلاً من يوم 11 من الشهر نفسه، لمنح المنتخب فرصة أفضل استعداداً للملحق الآسيوي، كما أن رابطة المحترفين تدرس إمكانية إنهاء الدوري في 23 مايو.

اعتراض

شهدت مباراة في دوري المرحلة السنية في إحدى الألعاب الجماعية، ظاهرة غريبة، بعد أن تجاهل حكم اللقاء استخدام البطاقات التي في حوزته، وقام بدفع مدرب أحد الفريقين المنافسين بيده لإجباره على الخروج من الملعب، بعد اعتراض المدرب بشدة على القرارات التحكيمية.

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