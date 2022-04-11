شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي ، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لفحص طبي بعدما خرج الثلاثي من قائمة الأهلي لمباراة المصري التى خسرها الأهلي بهدف نظيف بسبب إصابات بسيطة، حيث يعاني الأول من آلام في الحوض، بينما أشتكى طاهر من كدمة في الركبة أمام محمود وحيد فقد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وعانى الثلاثي السابق من هذه الإصابات البسيطة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يحسم الفحص الطبي مصير الثلاثي السابق من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية وكذلك دخو قائمة مباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام.

على صعيد مباراة المصري ذاتها، قال بيتسو موسيماني، إن المباراة كانت ثالث لقاء للأهلي على التوالي في غضون سبعة أيام، حيث لعب الفريق أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري ثم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصري مختلفة وأن الفريق قاتل في الشوط الثاني، وأن أحمد عبد القادر كان لديه إصابة، ولذلك لم يدفع به من بداية المباراة أمام المصري ، وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.