شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع ثلاثي الأهلي ، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لفحص طبي بعدما خرج الثلاثي من قائمة الأهلي لمباراة المصري التى خسرها الأهلي بهدف نظيف بسبب إصابات بسيطة، حيث يعاني الأول من آلام في الحوض، بينما أشتكى طاهر من كدمة في الركبة أمام محمود وحيد فقد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية.
وعانى الثلاثي السابق من هذه الإصابات البسيطة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري.
ومن المقرر أن يحسم الفحص الطبي مصير الثلاثي السابق من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية وكذلك دخو قائمة مباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام.
على صعيد مباراة المصري ذاتها، قال بيتسو موسيماني، إن المباراة كانت ثالث لقاء للأهلي على التوالي في غضون سبعة أيام، حيث لعب الفريق أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري ثم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.
وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصري مختلفة وأن الفريق قاتل في الشوط الثاني، وأن أحمد عبد القادر كان لديه إصابة، ولذلك لم يدفع به من بداية المباراة أمام المصري ، وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.