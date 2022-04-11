شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم العميد وفايلر وجلال.. المرشحون لخلافة كيروش في المنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عدد من الأسماء البارزة قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم الاتفاق على رحيله من المنتخب خلال اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد مساء الأحد.

ونادت بعض الأصوات بتعيين السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي لتدريب الفراعنة، بعدما قدم كرة قدم جميلة مع المارد الأحمر قبل رحيله المفاجئ لأسباب أسرية، كما أصبح اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر يتردد على لسان البعض، بالأخص بعد خروج منتخب الكونغو الديمقراطية بدوره من تصفيات كأس العالم 2022، استنادا على نجاحاته السابقة مع الفراعنة بالوصول لنهائي أفريقيا والمونديال في 2018.

وهناك أسماء محلية تتصدر المشهد لخلافة كيروش، حيث يأتي اسم المدرب الوطني حسام حسن كأول الترشيحات الجماهيرية لقيادة الفراعنة، وكان من أبرز المرشحين بعد رحيل كل من هيكتور كوبر ومن ثم رحيل حسام البدري.

كما دخل حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، حيث حقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

ويبرز اسم المدرب المصري إيهاب جلال، الذي يتولى قيادة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، لتولي قيادة منتخب مصر بعد رحيل أي مدرب بسبب سوء النتائج، وبات من أكثر المرشحين حظوظا حال استقر اتحاد الكرة على تعيين مدرب وطني.