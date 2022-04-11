شكرا لقرائتكم خبر عن 46 لاعبا شاركوا مع المنتخب في ولاية كيروش.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد اللاعبين الذين حملوا قميص المنتخب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش في 20 مباراة قاد فيها الفراعنة، إلى 46 لاعبا، كان آخرهم ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة وعلي جبر.

وضمت قائمة لاعبى مصر مع كيروش اللاعبين الآتية أسماؤهم: "محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى في حراسة المرمى، أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، محمد حمدى، أحمد فتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، أيمن أشرف، محمود علاء، مروان داوود، باهر المحمدى، أحمد ياسين، أحمد فتحى، على جبر، أحمد توفيق، عمر جابر، وعلى جبر ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في الدفاع، عمرو السولية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، محمد الننى، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، رمضان صبحى، عبد الله السعيد، مصطفى فتحى، محمد مجدى أفشة، مهند لاشين، أحمد رفعت، إمام عاشور، طارق حامد، أحمد سمير، إبراهيم عادل، حسين فيصل في الوسط، ومحمد شريف، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، أسامة فيصل في الهجوم".

وبدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وفي المواجهتين الحاسمتين ضد السنغال، في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، لكن الحلم لم يكتمل، بعدما خسر الفراعنة إيابا بهدف دون رد، وحسمت ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب السنغالي، بقيادة نجمه ساديو ماني.