شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة بالدورى مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر عامر، كابتن فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، أن لاعبي فريقه تعاهدوا على الظهور بشكل مختلف في المباريات الأربع المقبلة أمام فيوتشر وطلائع الجيش وبيراميدز والأهلي.

وقال عامر عامر، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "منذ فترة تعاهدنا أن نقدم أداءً مختلفًا وحدث ذلك بالفعل، ونعد بالظهور بشكل جيد في المباريات الأربع المقبلة".

وأضاف: "نعمل على جمع أكبر عدد من النقاط لتحسين مركز الفريق، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة في جدول الدوري".