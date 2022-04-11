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شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة بالدورى مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عامر عامر، كابتن فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، أن لاعبي فريقه تعاهدوا على الظهور بشكل مختلف في المباريات الأربع المقبلة أمام فيوتشر وطلائع الجيش وبيراميدز والأهلي.
وقال عامر عامر، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "منذ فترة تعاهدنا أن نقدم أداءً مختلفًا وحدث ذلك بالفعل، ونعد بالظهور بشكل جيد في المباريات الأربع المقبلة".
وأضاف: "نعمل على جمع أكبر عدد من النقاط لتحسين مركز الفريق، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة في جدول الدوري".
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا لمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 15 أبريل الجارى على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.
وقاد هيثم سعبان سيراميكا في الموسم الحالي في 13 مباراة فاز في لقاءين وتعادل خلال 8 مباريات وخسر 3 مواجهات، ويحتل الفريق معه المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.
ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا للفوز على الإسماعيلى 2 / 1 والبنك الأهلى 1 / 0، بينما خسر أمام فاركو والزمالك وإيسترن كومبانى بهدف نظيف وتعادل أمام المحلة والمقاصة وإنبى سلبيا، بينما تعادل مع المصرى والجونة وسموحة بهدف لمثله ومع الاتحاد السكندرى 4 / 4 والمقاولون العرب 2 / 2.