شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التصويت باجتماع الثلاثاء يحسم هوية مدرب المنتخب بعد رحيل كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس رحيل للبرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق لمنتخب مصر، قائلا: "جمال علام رئيس الاتحاد أبلغنا بانعقاد اجتماع بينه وبين كيروش، ولم يتوصلوا خلاله لاتفاق، وبالتالي تم إنهاء التعاقد".

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: "نقول لكيروش شكرا جزيلا. تم فسخ التعاقد بالتراضي وخرجنا بصورة طيبة. الرجل عبر عن احترامه للشعب المصري وقال إنه تحت أمر مصر في أي مشورة تُطلب بأي وقت".

وأضاف: "سنجري تصويتا في اجتماع يوم الثلاثاء لنرى إن كان المدرب الجديد سيكون مصريا أو أجنبيا، في رأيي أميل للمدرب المصري لأننا سنخوض تصفيات أمم إفريقيا قريبا".

وتابع: "سأصوت للمدرب المصري لأنه على دراية باللاعبين وليس كالأجنبي الذي سيكون بحاجة للوقت من أجل التعرف على اللاعبين".

أما عن المرشحين قال عضو مجلس إدارة الاتحاد: "حسن شحاتة رمز من رموز الكرة المصرية يجب أن نحافظ عليه، وأن نأخذ خبراته في العديد من الأمور داخل الاتحاد".

وأضاف: "الأسماء ستنحصر بين إيهاب جلال وحسام حسن. أحمد سامي مدرب سموحة من الأسماء المطروحة ولكني أعتقد أن الأمور ستكون بين جلال وحسن".

وعن رينيه فايلر، مدرب الأهلي السابق، قال الكومي: "فايلر في اليابان وأعتقد أنه دائم الاتصال بخالد الدرندلي وحازم إمام، واتصل به إمام مؤخرا وسأله عن إمكانية قدومه إلى مصر، ولكنه قال إن ذلك سيكون صعبا لأن لديه التزامه في اليابان".

وختم الكومي: "نضغط بكل قوة في الشكوى ضد السنغال وننتظر قرار لجنة الانضباط يوم 21 إبريل، الملف المصري قوي للغاية وأجهزة الدولة بالكامل تدعم هذا الملف. بإذن الله سيكون القرار في صالحنا، وإن لم يكن كذلك سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية".