شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: جاهز للعودة للتدريب ولازم نبعد عن النفاق والمجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، عدم ممانعته للعودة إلى التدريب مرة أخرى، موضحا أن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى.

قال حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: "ممكن أدرب تاني بالنسبة لي مفيش مشكلة، لكن مفيش حد عايزني أدخل في المجال ده تاني، لكن لازم نبعد عن المجاملات والنفاق من أجل النجاح".

واختتم المعلم حديثه قائلا: "سعيد بتكريم نادي الجزيرة لي، وأوجه الشكر على وجه الخصوص لأيمن يونس نجم الزمالك السابق".

ودخل حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، حيث حقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.