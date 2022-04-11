شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: لاعبو سيراميكا قادرون على تحقيق مركز أفضل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد هيثم شعبان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، أن يبذل أقصى جهد لتحسين النتائج والأداء، مشيرًا إلى أن الفريق في آخر جولتين قبل توقف الدوري عاد لشكله السابق، فيما يخص الأداء، لكنه يسعى لاحتلال مركز أفضل بالدوري.

وأكد المدير الفنى لفريق سيراميكا، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي، أنه حاد فى بعض الأحيان مع اللاعبين لأني يشعر بالمسئولية الكبيرة على عاتق الجميع داخل منظومة سيراميكا.

وقال شعبان إنه يثق في كل اللاعبين الموجودين وقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة والوصول لمركز أفضل في الدوري.