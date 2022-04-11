الامارات | وفاة ممثلة تونس في رياضة الأشرعة بالألعاب الأولمبية غرقا خلال التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممثلة تونس في رياضة الأشرعة بالألعاب الأولمبية غرقا خلال التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد التونسي لرياضة الأشرعة اليوم الأحد وفاة اللاعبة آية قزقز التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، غرقا أثناء التدريبات.

وتوفيت آية قزقز إثر انقلاب الزورق الشراعي الذي كانت تستخدمه مع شقيقتها التوأم سارة قزقز في تدريبات المنتخب التونسي، بفعل الرياح وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأمكن لسارة النجاة فيما لقيت آية حتفها غرقا ونقلت جثتها إلى المستشفى للتشريح.

وأضافت التقارير أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن ملابسات الحادث.

وشارك التوأم قزقز في الألعاب الأولمبية بطوكيو كأصغر المشاركات في الدورة (16 سنة).

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