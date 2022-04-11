الامارات | أسطورة الوصل والمنتخب فهد خميس يستكمل برنامجه العلاجي خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الوصل والمنتخب فهد خميس يستكمل برنامجه العلاجي خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أسطورة نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق، فهد خميس، الدولة لاستكمال البرنامج العلاجي الخاص به، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها في فبراير الماضي. وقال فهد خميس، عبر حسابه في «تويتر»: «أستودعكم الله أحبتي وإخواني السفر للخارج لمتابعة العلاج، لا تحرمونا من دعواتكم»، بينما نشر صورة أثناء توجهه إلى المطار مغادراً الدولة.

وكان نجم الوصل السابق تعرض لوعكة صحية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في دبي، إذ يعد أحد أفضل الهدافين الذين مرّوا على كرة الإمارات، سواء مع الوصل أو من خلال مشواره مع المنتخب، الذي شارك معه في كأس العالم (إيطاليا 1990).

واعتزل فهد بعد مشوار طويل وحافل بالعديد من الإنجازات والبطولات، حيث سجل خلال مسيرته الطويلة 175 هدفاً، فيما شارك مع المنتخب في 82 مباراة، أبرزها أمام كولومبيا ويوغسلافيا في مونديال 90. وأقيم لفهد خميس حفل اعتزال تاريخي في عام 1999، بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم الكرة الإماراتية والخليجية والعربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news