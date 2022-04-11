الامارات | «سبيكرس كورنر» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «كارتر هانديكاب» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبيكرس كورنر» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «كارتر هانديكاب» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «سبيكرس كورنر» بشعار «غودولفين»، وبإشراف المدرب بيل موت، بطلاً في سباق «كارتر هانديكاب»، المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى أمس لمسافة 1400 متر رملي، على مضمار «أكودكت» الأميركي.

وخاض «سبيكرس كورنر» تحدياً أمام ستة من نخبة جياد المضامير الترابية الأميركية، قبل أن ينجح مهر «غودولفين» في انتزاع الفوز، وإضافة لقبه السادس في مسيرته، والأول له في سباقات الفئة الأولى «جروب 1».

ونجح الفارس جونير ألفارادو، في تعويض انطلاقة المهر من البوابة الخارجية، والاقتراب تدريجياً من كوكبة المقدمة، ومن ثم بسط هيمنته مع دخول المنعطف الأخير لانتزاع الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و21 ثانية و34 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ أربعة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «رينفيستمينت ريسك» بشعار «إسطبلات كلافريتش»، بإشراف المدرب تشاد براون، وقيادة الفارس مانويل فرانكو، فيما ذهب المركز الثالث لـ«مايد كونترول» المملوك لكل من «إسطبلات ريد أواك ومادكيت»، بإشراف المدرب تود بليتشر وقيادة الفارس ديلام ديفيز.

وعلق المدرب بيل موت على الانتصار الباهر للمهر «سبيكرس كورنر» في «كارتر هانديكاب» بقوله في تصريحات صحافية: «حقق سبيكرس كورنر الأهداف الموضوعة له في السباق، بانتزاع انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، ومؤكداً جدارته في السباقات الأميركية».

وأوضح: «أظهر المهر موهبته مبكراً وهو بعمر السنتين، قبل أن يواصل مع مرور السباقات والوقت تطوير مستوى أدائه، ما منحنا صورة واضحة حول قدرته على خوض تحدي سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، ليقدم سبيكرس كورنر المستوى المأمول منه، وينتزع الفوز بأسلوب باهر».

• انتزع لقبه الأول في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news