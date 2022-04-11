الامارات | «الحبتور» بطلاً لكأس دبي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» بطلاً لكأس دبي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» لإحراز لقب كأس دبي للبولو 2022، أول من أمس، بعد الفوز على فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني بثمانية أهداف مقابل أربعة. وفي مباراة الترضية فاز فريق هيسكث على فريق الباشا بستة أهداف مقابل خمسة. وعقب المباراة قام أسامة عصمت، نائب مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الأربعة، وإهداء كأس البطولة إلى فريق الحبتور، كما نال هيوستو كوتينيو كأس أفضل لاعب، ونال حصانه سوستيا جائزة أفضل خيل.

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