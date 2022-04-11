الامارات | مدية بنت حشر تظفر بسباق الدرّاجات الهوائية في دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدية بنت حشر تظفر بسباق الدرّاجات الهوائية في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، بلقب سباق الدرّاجات الهوائية في فئة الهواة الإماراتيات، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، والتي تنظم بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأنهت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، السباق في زمن قدره 1:58:36.892 ساعة، تلتها فرح المرّي في المركز الثاني بزمن 1:58:37.837 ساعة، وحلّت عائشة فولاد في المركز الثالث بزمن 1:58:38.042 ساعة.

ونال سالم عبدالله الشملي، لقب فئة الهواة الإماراتيين، اذ أنهى السباق في زمن قدره 1:39:24.838 ساعة، تلاه أحمد البلوشي بزمن 1:39:24.841 ساعة، وحلّ عبدالله فرحان في المركز الثالث بزمن 1:39:25.234 ساعة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، فازت الأوكرانية تيتيانا ياشتشينكو بالمركز الأول بزمن 1:47:04.315 ساعة، تلتها الكازاخستانية ريناتا سلطانوفا في المركز الثاني بزمن 1:47:04.692 ساعة، وحلّت الكازاخستانية إكبيل أوسيم في المركز الثالث بزمن 1:47:08.517 ساعة.

وسيطر فريق الشعفار جميرا على ألقاب فئات فرق الهواة والمفتوحة، بينما ذهب لقب فئة الفرق للسيدات إلى شرطة دبي.

وتعود الليلة منافسات البطولة المحلية للبادل تنس في دورة ند الشبا، التي تضم ست فئات هي: فئة المبتدئين، والفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، والفئة الاحترافية، والفئة المزدوجة والفئة المتوسطة سيدات.

وتضم النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» ثماني ألعاب رياضية هي: (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدرّاجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي). وكانت منافسات بطولة «كأس الخليج للبادل دبي 2022»، قد اختتمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إذ التقى المنتخب الوطني للبادل تنس (رجال) مع منتخب قطر في المباراة النهائية.

وكان «الأبيض» قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب البحرين في مباريات نصف النهائي (3-صفر)، إذ تغلب في المباراة الأولى فارس الجناحي وحمد الجناحي على يوسف قايد وخالد الزوادي بنتيجة 7-6 و6-1، وفي المباراة الثانية فاز عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على عبدالله محمد وعمر محمد بنتيجة 6-صفر و6-3، فيما فاز محمد النعيمي ومحمد الجناحي بنقاط المباراة الثالثة بعدما انسحب الثنائي البحريني عمر قايد وهشام يوسف.

فيما جاء تأهل منتخب قطر إلى النهائي بعد فوزه على منتخب الكويت (3-صفر) أيضاً.

وفي منافسات السيدات، يلتقي المنتخب الوطني للسيدات مع منتخب عُمان في نهائي البطولة، بعد أن تجاوز عقبة منتخب الكويت (2-1). ففي المباراة الأولى تغلبت شيخة الجناحي ولطيفة السلمان على دانا الفقيه ومريم السراج بنتيجة 6-4 و6-1، وفي المباراة الثانية فازت فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب على دانا خاجة ودلال الفارس بنتيجة 6-7 و6-1 و7-6، وفي المباراة الثالثة خسرت مريم الشامسي وفاطمة شهدور من مريم السعدان وجينا القناع بنتيجة 4-6 و3-6.

وكان المنتخب العُماني للسيدات قد فاز على منتخب السعودية (2-1).

«بلدية دبي» يتصدر سلة الكراسي المتحركة

تصدّر فريق بلدية دبي ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة في منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، بعد أن فاز في المباريات الثلاث التي لعبها، مسجلاً 119 نقطة، ومستقبلًا 54 نقطة، إذ فاز في آخر مبارياته على دائرة المالية بدبي بنتيجة 39-14، وتلاه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برصيد خمس نقاط، إذ فاز على مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 28-10.

وفي المجموعة الأولى تصدّر نادي خور فكان للمعاقين ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، مسجلاً 127 نقطة، ومستقبلاً 37 نقطة، وكان قد فاز أخيراً على دناتا للسفريات بنتيجة 51-9، تلاه في ترتيب المجموعة نادي الثقة للمعاقين برصيد أربع نقاط، إذ فاز في المباراة الأخيرة على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بنتيجة 38-14.

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