الامارات | الشارقة يبحث عن الفوز الأول في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبحث عن الفوز الأول في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث الشارقة خلال اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع فريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي عند الساعة 12:15 من منتصف ليلة اليوم على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، عن الفوز الأول له في هذه المجموعة، وتعويض خسارته السابقة أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وتجديد أمله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة.

وتعد هذه المباراة اختباراً جديداً لفريق الشارقة ومدى قدرته على التمثيل المشرف، خصوصاً أنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب، بجانب وجود مدرب صاحب خبرة كبيرة في مثل هذه البطولات الآسيوية، وهو الروماني كوزمين.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي الريان القطري متصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزه على الاستقلال 3-2 مع الهلال السعودي حامل اللقب الذي يحل في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضاً، وذلك في مواجهة ساخنة ومثيرة بين الفريقين بحثاً عن الفوز الثاني لكل منهما في هذه البطولة.

ورغم الخسارة الماضية أمام الهلال إلا أن الشارقة قدم مباراة كبيرة، لاسيما على صعيد التنظيم الدفاعي الجيد، وخسر المباراة بسبب بعض الأخطاء الدفاعية الفردية لغياب التغطية الدفاعية الجيدة، إذ سجل الهلال هدفه الأول من ركلة جزاء، في حين جاء الهدف الثاني نتيجة لخطأ دفاعي قاتل من دفاع الشارقة.

ويخطط الشارقة لظهور مختلف في هذه المباراة، بعدما استفاد من تجربة المباراة السابقة ووقف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وينتظر أن يكون الجهاز الفني للشارقة بقيادة المدرب الروماني كوزمين قد قام بمعالجة الأخطاء السابقة التي صاحبت مباراة الهلال، وتسببت في الخسارة الأولى للفريق في هذه البطولة على صعيد الجانب الدفاعي، بجانب العمل أيضاً على إجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة الأساسية من خلال مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام الهلال السعودي، مثل المهاجم الكونغولي بن مالانغو إلى جانب البرازيلي كايو لوكاس، وذلك لتعزيز الجانب الهجومي وجعله أكثر فاعلية وحيوية وصولاً لتحقيق فوز ثمين في هذه المباراة، وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

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