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الامارات | 4 أندية «مبشرة بالألقاب».. الجزيرة يسبق الجميع والعين يريد «الدرع»

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سيد مصطفى ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الموسم الكروي من نهايته واتضحت معالم المنافسة على البطولات الثلاث المتبقية، سواء في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، أو كأس رئيس الدولة، وكذلك كأس رابطة المحترفين، بينما سبق الجزيرة الجميع بحسم أول ألقاب الموسم، من خلال الفوز بكأس السوبر على حساب شباب الأهلي.

وابتسم الموسم الحالي لخمسة أندية، أربعة منها «مبشرة» بالألقاب في الفترة المقبلة، فيما اكتفت التسعة الأخرى بدوري أدنوك للمحترفين إما بالسعي إلى تحسين مراكزها في الدوري، أو الهروب من شبح الهبوط. وترصد «الامارات اليوم»، في التقرير التالي الأندية صاحبة المرشحة للوقوف على منصّات التتويج.

للإطلاع على التقرير، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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