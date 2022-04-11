الامارات | 4 أندية «مبشرة بالألقاب».. الجزيرة يسبق الجميع والعين يريد «الدرع»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية «مبشرة بالألقاب».. الجزيرة يسبق الجميع والعين يريد «الدرع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الموسم الكروي من نهايته واتضحت معالم المنافسة على البطولات الثلاث المتبقية، سواء في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، أو كأس رئيس الدولة، وكذلك كأس رابطة المحترفين، بينما سبق الجزيرة الجميع بحسم أول ألقاب الموسم، من خلال الفوز بكأس السوبر على حساب شباب الأهلي.

وابتسم الموسم الحالي لخمسة أندية، أربعة منها «مبشرة» بالألقاب في الفترة المقبلة، فيما اكتفت التسعة الأخرى بدوري أدنوك للمحترفين إما بالسعي إلى تحسين مراكزها في الدوري، أو الهروب من شبح الهبوط. وترصد «الامارات اليوم»، في التقرير التالي الأندية صاحبة المرشحة للوقوف على منصّات التتويج.

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