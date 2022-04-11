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الامارات | رونالدو يعتذر من مشجع صغير حطّم هاتفه النقال

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حميد نعمان ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أمس، بينها «ديلي ميل»، أن نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي ، اعتذر من المشجع الصغير لفريق إيفرتون، الذي يعاني مرض التوحّد، وكان يتابع مباراته الأولى من المدرجات، بعد أن تسبب في تحطيم هاتفه النقال، حين كان خارجاً من النفق المؤدي إلى غرف الملابس على إثر الخسارة 1-صفر من فريق إيفرتون، ضمن منافسات الممتاز أول من أمس.

وقال رونالدو، من خلال حسابه على «فيس بوك»: «إنه لم يشعر بنفسه بسبب الضغط النفسي الكبير من المشجعين عليه وظروف المباراة، فتسبب في تحطيم هاتف المشجع»، وقال: «إنه يعتذر منه ويدعوه إلى رحلة لحضور مباراة لمانشستر يونايتد في استاد (أولد ترافورد) معقل فريق (الشياطين)».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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