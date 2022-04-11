شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى "سند شباب الصعيد" ضمن اللقاءات الدورية بالكيانات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ، بالكيان الشبابي سند شباب الصعيد ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية ، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

استمع الدكتور أشرف صبحي لمقترحات ومتطلبات ومبادرات شباب سند شباب الصعيد، بالإضافة إلى الاستماع إلى إنجازات الكيان الشبابي سند شباب الصعيد خلال الفترة السابقة ومبادراته ومشاركاته المجتمعية ، موضحاً أن الوزارة لديها اهتمام كبير في تفعيل التعاون مع سند شباب الصعيد خلال الفترة المقبلة، في اطار استراتيجية الوزارة نحو الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وخاصة في صعيد مصر ، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو التنمية الشاملة في الصعيد.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار- المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب ، الدكتور عبد الله الباطش – مساعد الوزير للسياسات والتنمية والشبابية ، الدكتور مصطفى مجدي – معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور حسام أحمد – رئيس قسم التواصل الحكومي بوحدة السياسات وتطوير الاعمال، الدكتور عبد المنعم أبو جبل – رئيس سند شباب الصعيد ، و (150) عضو من أعضاء سند شباب الصعيد من مختلف محافظات الصعيد .











