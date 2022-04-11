شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن رحيل كيروش: نقطة ومن أول السطر.. ونسعى لإعادة مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بما قدمه كارلوس كيروش مع المنتخب المصري، خلال الفترة الماضية، قائلا: "تم التوصل لاتفاق مع كيروش بشأن انتهاء رحلته مع منتخب مصر".

وقال العطار، في تصريحات تليفزيونية: "كيروش قدم أقصى ما لديه وظهر بشكل جيد، ولكن لم يحالفه التوفيق سواء في أفريقيا أو بالتأهل للمونديال، وبعد الإخفاق في التأهل للمونديال كان لا بد أن نضع نقطة ونبدأ من أول السطر".

وأضاف المدير التنفيذى لاتحاد الكرة: "كيروش لم تكن له طلبات اختلفنا عليها، أنهينا الاتفاق بشكل متحضر"، وعن إعادة مباراة مصر والسنغال قال: "الشكوى ما زالت مستمرة، ولم يتم إبلاغنا عن توقيت اتخاذ القرار النهائي".

وعن حسم ملف المدرب الجديد قال: الرؤية سوف تتضح بشكل نهائي الثلاثاء المقبل، سواء بحسم ملف المدرب الجديد أو عن مصير فينجادا.

وفي سياق متصل، كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن المدرب المصري من ضمن اختياراتنا لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن هناك أسماء مصرية قادرة على قيادة الفراعنة.

وتابع علام أنه من الوارد أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب مصري ، وسيتم حسم ذلك مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.