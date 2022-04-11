شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف منتخب مصر في عهد كيروش.. وصلاح الأكثر مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، توجيه الشكر للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، وقدموا له الشكر على الجهد الكبير الذى بذله وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

محمد شريف هداف المنتخب

يتصدر محمد شريف، مهاجم الأهلى، قائمة هدافى المنتخب مع كيروش الذى قاد الفراعنة في 20 مباراة، برصيد 3 أهداف، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى مع كيروش في الفترة الأخيرة، ويأتي محمد صلاح وصيفا له برصيد هدفين.

صلاح الأكثر مساهمة

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش، حيث ساهم في 7 أهداف، سجل هدفين وصنع 5 أهداف، بينما يأتي محمد مجدى أفشة وصيفا له بـ4 أهداف وكذلك محمد شريف وعمرو السولية.

بدأ كارلوس كيروش رحلته مع المنتخب الوطني بمواجهة ليبيريا وديا، يوم 30 سبتمبر الماضي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، كما قاد المنتخب في مرحلة المجموعات بتصفيات كأس العالم، لينجح في منح الفراعنة بطاقة العبور للمرحلة الحاسمة، بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا، والتعادل مع أنجولا ثم الجابون.

وخاض كيروش أولى بطولاته مع منتخب مصر في كأس العرب، التي أقيمت في قطر، وتأهل فيها منتخب مصر لنصف النهائي، قبل الهزيمة بهدف عكسي أمام تونس، ثم الخسارة على يد قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما في كأس الأمم الأفريقية، فكانت مسيرة مرتبكة بدأها بهزيمة وأنها بهزيمة لكن بينهما مر المنتخب بمرحلة تصاعدية كبيرة فرغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا، لكن الفراعنة عادوا للتألق، خاصة في المراحل الإقصائية، بعد الإطاحة بكوت ديفوار، والمغرب والكاميرون، قبل أن يخسر اللقب في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وفي المواجهتين الحاسمتين ضد السنغال، في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، لكن الحلم لم يكتمل، بعدما خسر الفراعنة إيابا بهدف دون رد، وحسمت ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح المنتخب السنغالي، بقيادة نجمه ساديو ماني.