شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى: حققنا فوزا مستحقا على الأهلي.. ومواجهة "نهضة بركان" صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبَر كريم ذكري، مدير الكرة بالنادي المصري، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الأهلي مساء السبت في إحدى مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من الدوري العام.

وقال ذكري في تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزا مستحقا على الأهلي وكنا الأفضل على مدار شوطي المباراة، وأهدرنا العديد من الفرص المحققة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر، وأبرزها فرصة حسن علي، كما أن معين الشعباني المدير الفني للفريق يجيد إدارة المباريات الكبرى بشكل مميز نظرا لخبراته الكبيرة مع فريق الترجي التونسي".

وأضاف: "نلعب جميع المباريات على الفور فقط، وأغلقنا صفحة مباراة الأهلي، ونستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، الأحد القادم، وهي مباراة صعبة للغاية وذات طابع خاص".

وفاز المصري على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي، وهي أول هزيمة يتلقاها المارد الأحمر في الدوري هذا الموسم بعد 11 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات وتعادلا وحيدا.