شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: المدرب الأجنبي الأفضل للمنتخب.. وأرشح فايلر أو كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي مساء الأحد، لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار مع الفراعنة.

وقال كمونة، في تصريحات تليفزيونية: "رغبة كارلوس كيروش كانت الرحيل عن المنتخب الوطني خاصة بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم بقطر 2022، ومن قبله خسارة لقب أمم إفريقيا وخسارة كأس العرب".

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق أن المدرب الأجنبي الأفضل للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أنهى تعاقده مع الفراعنة بالتراضي مساء الأحد.

وتابع كمونة: "المدرب الأجنبي سيلقى الدعم الإعلامي وسيستطيع التعامل مع كبار النجوم المحترفين في الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".

وأردف: "الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني يستطيع قيادة الفراعنة مجددًا نظرًا لنجاحاته السابقة، حيث قاد المنتخب إلى التأهل لكأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب 28 عامًا، وفي حال رفض عودة كوبر فهناك السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي".

وأوضح أنه يُفضّل المدرب الأجنبي للمنتخب في التوقيت الحالي خلفًا لكارلوس كيروش، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب وطني يصلح لقيادة الفراعنة حاليًا، قائلا: "هناك العديد من المدربين المميزين في الدوري العام مثل حسام حسن وإيهاب جلال وغيرهم، لكن المدرب الأجنبي هو الأفضل في التوقيت الحالي، بشرط أن يكون صاحب سيرة ذاتية كبيرة ويمتلك خبرات في قيادة المنتخبات".