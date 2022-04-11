شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: بنسبة 99% سنعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لكيروش.

وقال وليد العطار، في مداخلة هاتفية، ببرنامج بوكس تو بوكس، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة LTC، أن الاتحاد أنهى تعاقده مع كيروش بالتراضي، وأصدر بيانا مشتركا بين الطرفين.

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بنسبة 99% سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، يوم الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع أعضاء مجلس اتحاد الكرة".