شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: بنسبة 99% سنعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لكيروش.
وقال وليد العطار، في مداخلة هاتفية، ببرنامج بوكس تو بوكس، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة LTC، أن الاتحاد أنهى تعاقده مع كيروش بالتراضي، وأصدر بيانا مشتركا بين الطرفين.
وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بنسبة 99% سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، يوم الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع أعضاء مجلس اتحاد الكرة".
وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.
ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.