حازم إمام: لن يكون هناك منصب مدير المنتخب في الجهاز الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أنه سيتم إلغاء منصب مدير المنتخب، في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "بنسبة كبيرة لن يكون هناك منصب مدير المنتخب في كل المنتخبات، وسيتم تعين مشرف عام عليهما".

وتابع: "اتحاد الكرة يدرس في الفترة الحالية كل الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، ونبحث عن أفضل اسم بإمكانه تقديم كرة جيدة وهجومية".

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، عقد اجتماعًا أمس الأحد، تقرر فيه إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وينص عقد كارلوس كيروش على انتهائه تلقائيا حال الفشل في الوصول لكأس العالم.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الثلاثاء المقبل لحسم بديل كارلوس كيروش، على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر الفترة القادمة، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.