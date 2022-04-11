ملف الخليج 365.. رحيل كيروش.. وليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها، إعلان اتحاد الكرة المصري رحيل كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب الوطني، بالإضافة لتعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

برشلونة يهزم "ركلات جزاء ليفانتي" في الدوري الإسباني

الخليج 365 يكشف كواليس جلسة الخطيب مع موسيماني

اتحاد الكرة يعلن اختيار هشام صالح مدربًا لمنتخب الصالات.. ولطفي للكرة الشاطئية

مران الزمالك.. عودة الجزيري.. وتأهيل الأساسيين

الأهلي يعلن جاهزية 5 لاعبين لمواجهة الرجاء

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن رحيل كارلوس كيروش

الإثارة مستمرة.. ليفربول يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة بريميرليج

كلاسيكو وديربي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي وليفربول في بريميرليج؟