صراع صدارة الدوري الإيطالي يشتعل بتعثر ميلان ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

اهدر فريق ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه تورينو اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين.

وفي وقت سابق اليوم حرم فريق فيورنتينا مضيفه نابولي من اقتناص الصدارة بعدما تغلب عليه على 3 /2.

وفي باقي المباريات ،فاز لاتسيو على مضيفه جنوه 4 /1 وروما على ضيفه ساليرنيتانا 2 /1 وساسولو على ضيفه اتلانتا 2 /1 ،كما فاز اودينيزي على مضيفه فينيزيا 2 /1.

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، باءت كل محاولات ميلان للوصول إلى شباك أصحاب الأرض، بالفشل ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

ورفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان ونابولي.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا، أهدر نابولي فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي بخسارته أمام ضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم نيكولاس جونزاليس بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 29 ثم تعادل درايس ميرتنيز لنابولي في الدقيقة 58.

وحسم فيورنتينا الفوز بهدفين في غضون ست دقائق عن طريق جوناثان ايكوني،وارثر كابرال في الدقيقتين 66 و72 قبل أن يرد فيكتور أوسيمين بهدف ثان لنابولي في الدقيقة 84.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب ماراتسي، سجل شيرو إيموبيلي ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المباراة التي فاز بها لاتسيو على مضيفه جنوه 4 / 1.

وسجل إيموبيلي أهدافه في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و63 و76 ،وسجل أدم ماروسيتش الهدف الرابع في الدقيقة 31.

فيما سجل هدف جنوه الوحيد باتريكيو جابارون، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد جنوه عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب الأولمبيكو، قلب روما تأخره بهدف أمام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز مثير بهدفين.

وتقدم ساليرنيتانا بهدف عن طريق ايفان رادوفانوفيتش لكن روما حسم الفوز في غضون أربع دقائق خلال الرمق الأخير من المباراة.

وأدرك كارليس بيريز التعادل لروما في الدقيقة 81 وتكفل كريس سمولينج بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد روما إلى 57 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 16 نقطة في المركز الأخير.

وعلى استاد مابي قاد لاعب الوسط الإيفواري حامد جونيور تراوري، فريقه ساسولو للفوز على ضيفه أتلانتا بهدفين مقابل هدف.

وسجل تراوري هدفيه في الدقيقتين 24 و61 ،وأحرز لويس مورييل الهدف الوحيد لاتلانتا في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد ساسولو إلى 46 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اتلانتا عند 51 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب لويجي بينزو، اقتنص أودينيزي فوزا مثيرا من ملعب فينيزيا بهدفين مقابل هدف.

وتقدم جيرارد دولوفيو بهدف لأودينيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ،ثم تعادل توماس هنري لفينيزيا في الدقيقة، 86 لكن رودريجو بيساو خطف هدف الفوز القاتل لأودينيزي في الثواني الأخيرة للمباراة.

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.