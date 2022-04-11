اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بموعد النظر في الشكوى ضد السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد بموعد النظر في الشكوى المقدمة بشأن مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يترك حق المنتخب الوطني في إعادة المباراة.

وقال العطار في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "الشكوى لازالت مستمرة بشأن مباراة السنغال وسنستمر في المطالبة بحقنا ونتابع الأمر".

وأضاف: "سنعلن أي قرار يخص النظر في الشكوى فور اصداره، ولم يتم ابلاغنا بشكل رسمي ان الشكوى سيتم النظر فيها يوم ٢١ ابريل".

وتابع: "كارلوس كيروش قال لنا انه سيضع وسيقدم خبراته اذا احتجنا له في أي وقت، والمدرب لم يتطرق لعدد أندية الدوري في الاجتماع الفني معه".

واختتم العطار تصريحاته: "ليس لدي معلومة حول مناقشة استئناف بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي في اجتماع يوم الثلاثاء".