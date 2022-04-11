برشلونة يعود بفوز ثمين من ليفانتي ويرتقي للوصافة

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد برشلونة بفوز ثمين من أرض مستضيفه ليفاتتي (3-2) الأحد في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتقى برشلونة بهذا الفوز لوصافة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية الثاني، مقلصاً الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر ريال مدريد، في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتابع برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة سلسلة انتصاراته في الدوري محققاً فوزه السابع توالياً، كما لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ15 الأخيرة في مختلف المسابقات حقق خلالها 11 انتصاراً مقابل أربعة تعادلات.

افتتح خوسي لويس موراليس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يضيّع روجر مارتي ركلة الجزاء الثانية لليفانتي بعد 4 دقائق، ليعود برشلونة ويعادل النتيجة في الدقيقة 59 عبر الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ قبل أن يتقدّم الفريق الكتالوني عبر بيدري في الدقيقة 63، إلا أن ليفانتي نجح في فرض التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء أيضاً ترجمها غونزالو ميليرو بنجاح، لكن الكلمة الأخيرة كانت للهولندي لوك دي يونغ الذي خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع (90+2).

سوسييداد يشعل صراع المركز الرابع



وأشعل ريال سوسييداد الصراع على المقعد الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتحقيقه انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه على مضيفه إلتشي 2-1.

وقلب سوسييداد تخلفه بهدف في الدقيقة الثالثة من الأرجنتيني غيدو كاريو إلى فوز ثمين في غضون 8 دقائق بفضل هدفي النرويجي ألكسندر سورلوث (31) والفرنسي روبن لو نورمان (39).

ورفع النادي الباسكي رصيده في المركز السادس إلى 54 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس، وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.

في المقابل، فاز أوساسونا على ضيفه ألافيس بهدف نظيف، وإسبانيول على سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها.

(بي إن سبورت)