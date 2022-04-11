توخيل: على تشيلسي فعل ما يجعله قويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل «إنه يتعين على الفريق فعل ما يجعله قويا، وذلك حينما يحل ضيفا على ريال مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا».

وأشاد مدرب تشيلسي بلاعبيه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على ساوثهامبتون 6 / 0 أمس الأول ضمن الدوري الإنجليزي.

وخسر تشيلسي، حامل اللقب الأوروبي في الموسم الماضي 1 / 3 أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية، وجاءت تلك الهزيمة بعد أخرى قاسية أمام برينتفورد في بطولة الدوري بنتيجة 1 / 4.

وكان توخيل قد وجه خطابا شديد اللهجة للاعبيه يوم الخميس الماضي، الأمر الذي انعكس عليهم بالإيجاب في مواجهة ساوثهامبتون.

وبعد أن أكد توخيل أن آمال الفريق في التأهل من دور الثمانية انتهت عقب الخسارة يوم الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، أبدى رغبته في أن يقدم فريقه كل ما لديه في مواجهة العودة في ملعب «سانتياجو برنابيو».

وقال توخيل «كان من المهم أن نعيد تسوية الأمور لكننا جئنا بعد سلسلة طويلة من المباريات ثم كان لدينا فترة التوقف الدولي، ثم خمسة أيام أخرى ولم نعد نشعر بنفس الشعور».

وأضاف «كان ذلك تحولا ضخما، لم يكن هناك داع لتغيير كل شيء، لكنها كانت لحظة لنا، كان يخالطني شعور بضرورة إخبار اللاعبين بالحقيقة وأن أقول رأيي بصدق، هذا ما أشعر به».