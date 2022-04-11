برينتفورد يبعد ويستهام عن «الذهبي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل ويستهام يونايتد ابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما خسر 0/ 2 أمام مضيفه برينتفورد أمس، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز نورويتش سيتي على ضيفه بيرنلي 2 /0، وليستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس 2 / 1.

وتجمد رصيد ويستهام، الذي حقق انتصارين فقط مقابل 3 هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 51 نقطة في المركز السادس، في حين ارتفع رصيد برينتفورد، الذي حافظ على نتائجه الجيدة بالبطولة في الفترة الأخيرة، إلى 36 نقطة في المركز الـ13.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح بريان مبيومو التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليحقق الفريق المضيف انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

وعاد ليستر سيتي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بالمسابقة، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه كريستال بالاس.

وارتفع رصيد ليستر، الذي تعادل مع مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية، إلى 40 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والأولى منذ ما يقرب من شهرين، عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل لمصلحة ليستر في الدقيقة 39، قبل أن يضيف كيرنان ديوسيري هال الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أحرز ويلفرد زاها هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 65وأشعل نورويتش سيتي سباق الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، عقب فوزه 2 / 0 على ضيفه بيرنلي.

ورغم الفوز، بقي نورويتش في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف بيرنلي، صاحب المركز الـ18 (الثالث من القاع). وتقدم نورويتش بهدف مبكر عن طريق بيير لي ميلو في الدقيقة التاسعة، فيما أحرز تيمو بوكي الهدف الثاني في الدقيقة 86.