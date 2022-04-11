تحقيق في تحطيم رونالدو هاتف مشجع

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الشرطة طلبت شهودا على الواقعة التي انتشرت لها لقطات بالفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام النجم البرتغالي بتحطيم هاتف من بين يد مشجع إيفرتون، وذلك أثناء خروجه من الملعب بعد هزيمة فريقه أمام إيفرتون 0/ 1 في ملعب «جوديسون بارك».
وأصدر رونالدو فيما بعد اعتذارا عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا المشجع لمشاهدة مباراة في ملعب «أولد ترافورد» كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية.
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