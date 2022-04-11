شبح الإصابات يطارد دورتموند

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وأعلن النادي أمس انتهاء الموسم بشكل مبكر بالنسبة للاعبه جيوفاني رينا فضلا عن غياب قائد الدفاع ماتس هوملز لعدة أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي لحقت بهما في مباراة شتوتجارت الجمعة الماضي ما استلزم تبديلهما.
وتم تشخيص إصابة اللاعب الأمريكي الدولي رينا على أنها إصابة في العضلات والأوتار، وكانت إصابة مشابهة قد وقعت له في سبتمبر الماضي وابتعد بسببها لمدة نحو 5 شهور عن الملاعب.
أما هوملز فقد وقعت له إصابة في عضلات الفخذ. ولا يزال المدير الفني ماركو روزه في انتظار ما ستسفر عنه بقية الفحوص ليبت في مسألة غياب اللاعب محمود داهود الذي لم يتمكن من إكمال مباراة شتوتجارت مثل رينا وهوملز وخرج بعد سقوطه على كتفه.
وكان اللاعب الهولندي الدولي دونيل مالين قد شكا من تمزق في الأوتار خلال التدريب وقبل توجه الفريق إلى شتوتجارت.
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