فيورنتينا يحرم نابولي من اقتناص الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرم فريق فيورنتينا مضيفه نابولي من اقتناص صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب عليه على 3/ 2 أمس في الجولة الـ32.

وفي باقي المباريات فاز لاتسيو على مضيفه جنوه 4/ 1،وساسولو على ضيفه أتلانتا 2/ 1،وأودينيزي على مضيفه فينيزيا 2/ 1.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا، أهدر نابولي فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي بخسارته أمام ضيفه فيورنتينا.

وتقدم نيكولاس جونزاليس بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 29 ثم تعادل درايس ميرتنيز لنابولي في الدقيقة 58.

وحسم فيورنتينا الفوز بهدفين في غضون 6 دقائق عن طريق جوناثان ايكوني،وارثر كابرال في الدقيقتين 66 و72 قبل أن يرد فيكتور أوسيمين بهدف ثان لنابولي في الدقيقة 84.

وتوقف رصيد نابولي عند 66 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب ماراتسي، سجل شيرو إيموبيلي 3 أهداف «هاتريك» خلال المباراة التي فاز بها لاتسيو على مضيفه جنوه 4 / ، فيما سجل أدم ماروسيتش الهدف الرابع.

أما هدف جنوه الوحيد فسجله لاعب لاتسيو باتريكيو جابارون بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس ،وتوقف رصيد جنوه عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد مابي قاد لاعب الوسط الإيفواري حامد تراوري، فريقه ساسولو للفوز على ضيفه أتلانتا 2/ 1، حيث سجل الهدفين.

ورفع الفوز رصيد ساسولو إلى 46 نقطة في المركز التاسع ،وتوقف رصيد اتلانتا عند 51 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب لويجي بينزو، اقتنص أودينيزي فوزا مثيرا من ملعب فينيزيا 2/ 1.

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 36 نقطة في المركز الـ12، فيما توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الـ18.